Conferenza stampa anche per l'Al Nassr in Giappone, dove a fare la parte del protagonista assoluto è Cristiano Ronaldo, che sottolinea la sua felicità nel trovarsi in questo Paese per la prima volta dopo sette anni: "Sono felice di essere qui. Abbiamo l'opportunità di giocare due grandi partite contro grandi avversarie, spero vi possano piacere. Sarà una buona preparazione per la stagione. Ci sono nuovi giocatori in arrivo e ci sono molte cose a cui puntare. Voglio vincere quanti più trofei possibile in questa stagione", ha poi affermato.