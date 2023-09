Yasser Al-Misehal, presidente della Federcalcio saudita, non ha escluso che in un futuro imprecisato i club della Saudi Pro League potrebbero partecipare alla Champions League. Al momento, però, questo progetto è ancora lontano dalla sua realizzazione, visto che l'obiettivo del calcio saudita è un altro: "Ho letto anche io le notizie su questo tema, penso che siano solo voci - ha spiegato al giornalista Ben Jacobs -. La Champions League è la competizione più importante per via del pubblico che attira e del numero di top club che vi partecipano. Ma in questa fase il nostro focus è sulla Champions League asiatica, sull’aiutarla a crescere e sul continuare il successo dei nostri club. Un club saudita è arrivato in finale in quattro delle ultime cinque edizioni.

In questa fase non c'è alcun piano per entrare nella Champions League, anche se in futuro si potrebbe discutere di tutto. Se ci saranno vantaggi reciproci nel farlo, valuteremo sempre ogni opportunità. Ma posso confermare che in questa fase non ci sono piani per l’ingresso dei nostri club nella Champion League. Non chiuderei la porta a nessuna opportunità. Sapete che siamo in una fase molto dinamica in generale e il calcio può vedere molti cambiamenti. In futuro, se dovesse presentarsi una buona opportunità, la considereremo sempre con i giusti stakeholder."