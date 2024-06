Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'ECA, ha riaccolto quest'oggi la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo accolto la Juve con i fiori. È un grande club, con una grande storia. Siamo orgogliosi di riaverla". Barca e Real? "Vi aspettiamo a braccia aperte, vogliamo che siate con noi. La Superlega? Due squadre non possono giocare 20 partite una contro l'altra. Ho molto rispetto per entrambi i club, per i loro tifosi, ma non ha senso restare in disparte", ha concluso.