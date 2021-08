Al-Khelaifi, Messi e il FFP: “Rosa costosa? Troppe volte si vede il negativo”

Le parole del patron del Psg alla presentazione in conferenza stampa di Lionel Messi

Presente alla conferenza stampa di presentazione di Lionel Messi al Psg, Nasser Al-Khelaifi ha preso a più riprese la parola: "Sono molto contento e molto orgoglioso di presentare Leo come giocatore del Psg - ha detot il patron del club parigino -. È un giorno storico per il nostro club e per tutto il mondo del calcio. Messi ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Paris Saint-Germain averlo qui. Quel che abbiamo fatto con Leonardo e lo staff è stato incredibile. Come possiamo permetterci una rosa così ampia e costosa? Abbiamo seguito tutte le leggi del Fair Play Finanziario, rispettiamo tutto quanto e prima di fare qualsiasi passo abbiamo parlato con tutti i soci della Ligue 1 e con i nostri partner. Solo questo ha reso possibile l'acquisto di Leo. Purtroppo troppe volte si cerca di vedere il negativo".