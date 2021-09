Al Franchi nerazzurri in campo con il completo away

La società fa sapere che verrà indossata la maglia da trasferta

L'attesa diventa sempre più spasmodica per una nuova imminente battaglia. Perché manca solamente un'ora al fischio d'inizio di Fiorentina-Inter e la società nerazzurra svela la maglia con cui il biscione scenderà in campo nella serata dell'Artemio Franchi: "A Firenze scendiamo in campo con la maglia away . Ecco uno sguardo all'interno dello spogliatoio", fa sapere ai suoi tifosi l'Inter attraverso il profilo Twitter.