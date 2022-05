"Ho letto con stupore le notizie apparse oggi su molti organi di stampa, con le quali mi vengono attribuite frasi che non mi appartengono, lesive della mia immagine professionale costruita con serietà e rispetto nel corso di 20 anni di carriera in Italia e all'estero". Con una nota affidata all'ANSA, Walter Mazzarri smentisce le indiscrezioni , riportate in origine dell'Unione Sarda e poi rimbalzate su altri media, secondo le quali il tecnico sarebbe stato licenziato e non esonerato dal Cagliari per aver insultato presidente e squadra ("Spogliatoio di vermi" la frase riportata).