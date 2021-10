Akpa Akpro: “Dobbiamo essere sempre aggressivi come contro l’Inter”

Le parole dell'ivoriano ai canali ufficiali della Lazio dopo lo 0-0 contro il Marsiglia

Pari a reti inviolate che lascia l'amaro in bocca quello ottenuto dalla Lazio in casa contro il Marsiglia nel match di oggi pomeriggio di Europa League. A commentare il risultato è Akpa Akpro: "Dobbiamo essere aggressivi in tutte le partite, anche contro il Verona. Siamo stati aggressivi contro l’Inter e dobbiamo mettere in campo lo stesso atteggiamento anche domenica prossima. Se vogliamo dimostrare di essere grandi calciatori in una grande squadra dobbiamo riuscire a dare continuità a questo calcio. Contro il Verona servirà intensità per dimostrare con una grande squadra. Quando l’approccio non è buono, si rischia di perdere fiducia e gli avversari potrebbero beneficiarne, domenica dovremo avere un inizio ad alto ritmo contro il Verona" ha detto a Lazio Style Radio.