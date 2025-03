Sconfitta davvero pesantissima della Sampdoria, che perde 0-3 al Ferraris contro il Frosinone. I blucerchiati si trovano in piena zona retrocessione e con il serio rischio di sprofondare in terza serie. Akinsamniro, centrocampista di proprietà dell'Inter, è entrato nel corso della ripresa. Ma non è bastato il suo apporto perché i liguri hanno sbandato costantemente. E ora la posizione di Semplici torna a essere in discussione.