Ajax, Ten Hag: “Onana deve riprendere ritmo, ecco perché ha giocato titolare”

Il tecnico dei Lancieri: "Volevo vedere se abbiamo anche giocatori affidabili oltre i titolari"

Mercoledì sera, nel match di Champions vinto dall'Ajax sul Besiktas, Andre Onana ha difeso la porta dei Lancieri per la prima volta in questa stagione dopo aver scontato la squalifica per doping. La scelta di schierarlo come titolare è stata motivata così dal tecnico Ten Hag: ''Pasveer sta facendo un lavoro fantastico, è chiaro: è forse il miglior portiere dei Paesi Bassi al momento. Ma volevo vedere se abbiamo anche giocatori affidabili oltre i titolari. Onana è parte di questo ragionamento, anche se non gioca da molto tempo. Ora deve prendere ritmo in squadra, nel nostro modo di giocare. Volevamo essere padroni del nostro destino nel girone di Champions e non dipendere dall'ultima partita di Lisbona. È quello che abbiamo fatto".