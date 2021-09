Ajax-Onana sempre più lontani, Overmars: “Rinnovo? Nessun dialogo in corso”

Il ds dei Lancieri a Ziggo Sport: "Nessuna conversazione in corso"

André Onana è sempre più lontano dall'Ajax e, di conseguenza, vicino all'Inter, club che lo segue da tempi non sospetti per il dopo Handanovic. Le indiscrezioni che filtrano da mesi da Amsterdam sono state confermate oggi a Ziggo Sport da Marc Overmars, dt dei Lancieri, a pochi minuti dal match di Champions col Besiktas: "Al momento non stiamo lavorando al suo rinnovo né stiamo avendo alcuna conversazione con lui. Ci abbiamo provato, ma non ha funzionato: non è dipeso da noi".