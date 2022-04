Dopo aver difeso i pali dello Jong Ajax nella vittoria per 4-1 contro l'Oss lunedì sera, Jay Gorter non vede l'ora di esordire in campionato con la prima squadra dei Lancieri provando a convincere Erik Ten Hag della sua bravura piuttosto che contare sulle incertezze del titolare del ruolo André Onana: "La concorrenza è molto importante, tutti quelli che mi conoscono sanno che tifo l'Ajax e non spero che il portiere prenda gol stupidi - le sue parole rilasciate alla tv del club olandese -. Siamo in lotta per il campionato, quindi voglio soprattutto che la squadra faccia di tutto per continure a vincere. Devo lavorare sodo per arrivare a essere il portiere titolare, non auguro altro alla squadra se non il successo".