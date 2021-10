Ajax, da Ten Hag fiducia a Pasveer: “Si sta rivelando un portiere prezioso”

Il tecnico del Lancieri: "Ha fatto molti progressi, sta dimostrando di avere il livello per rimanere qui"

In casa Ajax aumenta la fiducia nei confronti del portiere Remko Pasveer, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante dopo essere stato nelle scorse settimane nel mirino della critica. L'allenatore del club di Amsterdam Erik ten Hag ha elogiato le recenti prestazioni del suo numero uno: "Ha chiaramente fatto progressi e ne siamo molto contenti. Ora deve crescere ulteriormente, deve dimostrarlo in ogni partita, anche se vale per tutti. Le critiche? Non ne ho discusso con lui e non è una cosa importante. Abbiamo piena fiducia in Pasveer e lo abbiamo fatto capire. Non abbiamo ripensamenti. Sta facendo progressi, sta dimostrando di essere un portiere prezioso per l'Ajax e sta dimostrando di avere il livello per rimanere qui", le parole che sanno di incoronazione per il 37enne estremo difensore, importanti specie ora che si sta avvicinando il ritorno dopo la squalifica di André Onana.