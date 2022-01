AIC, Calcagno: “Presto tavolo col Governo, speriamo negli stadi al 100%”

Il presidente dell'AIC: "Ad oggi gli stadi ospitano il 50% dei tifosi, auspichiamo al 75%"

Umberto Calcagno, presidente AIC e vicepresidente della FIGC, conferma che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il Governo per analizzare la situazione dello sport in questi anni complicati dalla pandemia: "Il nostro mondo ha bisogno di aiuti che altri comparti hanno avuto - dice a Radio Punto Nuovo -. Dobbiamo programmare una nuova sostenibilità. Ciò che è stato inserito quest’anno nei budget di Serie A ci ha dato una mano. È un cammino da fare assieme, rivedendo le regole che daranno credibilità, che valorizzeranno più della metà delle società professionistiche pagano puntualmente. Il tavolo riguarderà non solo il mondo del calcio ma tutto lo sport, ma il calcio diciamo che ha maggiormente i riflettori addosso".