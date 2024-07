Nella giornata di domani, 4 luglio, Gianluca Rocchi dovrebbe essere confermato come designatore degli arbitri della CAN A e B per i prossimi due anni. L’organico della CAN A e B rimarrà quindi con 47 arbitri. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando ci sarà de definire anche gli organi tecnici, il responsabile del Settore Tecnico (che cambierà) e i presidenti regionali, come ripreso da Calcio e Finanza.