Carlo Pacifici, presidente dell'AIA, ribadisce la tranquillità della classe arbitrale, investita nelle ultime giornate di campionato da feroci polemiche legate ad alcune direzioni non proprio ineccepibili: “Noi arbitri siamo sereni e quello che ho detto ieri lo ribadisco - le sue parole -. Siamo consapevoli della forza e delle nostre capacità, quindi rimando al mittente quelli che sono gli attacchi strumentali perché dati alla mano e statistiche alla mano in questa stagione ci sono esattamente gli stessi errori della passata stagione, non c’è una recrudescenza degli errori. Andiamo avanti con la consueta serenità e con la consueta professionalità che ci ha sempre contraddistinto. Non entriamo nel merito delle polemiche perché non è il nostro costume e non lo faremo mai”.