Carlo Pacifici, neo presidente dell'AIA, ha parlato nella conferenza stampa a Coverciano dopo la sua elezione: "Intervistare un arbitro non so che valore costruttivo possa avere, ma siamo d'accordo nell'aprire canali di comunicazione, spiegare le nostre decisioni o i nostri errori è un nostro obiettivo primario. Aprire un canale diretto tra noi e chi usufruisce del gioco del calcio è l'obiettivo. Ci dobbiamo aprire al mondo esterno, non possiamo chiuderci a riccio", riferisce l'ANSA.