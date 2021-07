Ahmedhodzic, il Malmoe vuole almeno 10 mln. Nessuna offerta da Inter e Milan

Sono giunte offerte da Atalanta e Napoli per il difensore classe 1999, che però non soddisfano il club svedese

Il giovane difensore del Malmoe Anel Ahmedhodzic è l'obiettivo di molti club in Europa, e in particolare i club di Serie A sono particolarmente interessati al classe 1999. Secondo quanto riferito dall'emittente bosniaca N1, Ahmedhodžić potrebbe cambiare squadra quest'estate, ma non è scontato che il suo futuro possa essere in Italia: il Napoli è pronto a offrire 6 milioni di euro, mentre l'Atalanta ha stanziato 8 milioni, ma il club svedese vuole partire da almeno 10 milioni di euro.