Agustin Alvarez, l’agente Lasalvia in Italia: oggi ha incontrato Burdisso

Il procuratore dell'attaccante del Peñarol potrebbe vedere anche la dirigenza dell'Inter

Ieri sera al Ferraris per Genoa-Milan, oggi Edgardo Lasalvia, agente tra gli altri di Agustin Alvarez, ha fatto visita alla Fiorentina incontrando il dt viola Nicolas Burdisso. Una delle tante tappe italiane nell'agenda del procuratore dell'attaccante 20enne del Peñarol, consigliato da Javier Zanetti e Alvaro Recoba all'Inter. Club che potrebbe incontrare dal vivo in una riunione ancora da confermare; è già previsto, invece, un meeting con il Milan, prima di volare in Germania per l'appuntamento con i dirigenti del Borussia Dortmund (la nostra esclusiva).