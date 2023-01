Il Cagliari si tuffa sul mercato in cerca dei rinforzi giusti per mister Ranieri e tra questi ecco spuntare anche Lucien Agoumé. Il centrocampista in prestito al Troyes, per lui soltanto tre presenze in Ligue 1, potrebbe infatti fare a caso della formazione sarda che, stando a Centotrentuno.com, avrebbe già preso contatti con l'Inter per trovare l'intesa sulla base di un prestito fino al termine della stagione. I rossoblu, vogliosi di scalare la classifica della Serie B dopo un girone d'andata sotto le aspettative, vorrebbero inserire anche il diritto di riscatto nell'operazione.