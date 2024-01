Annunciato in mattinata come nuovo giocatore del Siviglia, club al quale è stato ceduto dall'Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro fino al 30 giugno 2025, Lucien Agoume ha manifestato tutta la sua gioia per la nuova tappa della sua giovane carriera: "Molto impaziente e molto entusiasta di iniziare questa avventura", ha scritto su Instagram il centrocampista francese classe 2002.