Agoumé faro del centrocampo del Brest: che numeri contro il Lille

Grande prestazione del ragazzo giunto in Bretagna dall'Inter in prestito

Nella vittoria ottenuta ieri dal Brest contro il Lille, che ha visto il debutto, seppur estemporaneo, di Martin Satriano con la nuova maglia, spicca la prestazione dell'altro giovane giocatore arrivato nei Pirati bretoni in prestito dall'Inter, vale a dire il centrocampista Lucien Agoumé. Che contro i campioni di Francia si è imposto come faro del centrocampo di Michel Den Zakarian, collezionando numeri di tutto rispetto: 72 palloni toccati, 6 intercettati, 5 disimpegni, come nessun'altro giocatore della squadra.