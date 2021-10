Cecere: “Agoumé sempre titolare, sta facendo bene al Brest”

L'intermediario di mercato ha parlato anche di Icardi e Lucca

“Al Brest sta facendo una buona stagione , gioca sempre titolare”. Crescenzo Cecere, intermediario di mercato e membro dell'entourage di Lucien Agoumé, ha commentato così l'inizio di stagione del centrocampista di proprietà dell'Inter, in prestito in Ligue 1.

“Icardi? Non credo che un club punti su di lui a gennaio, credo che rimarrà a Parigi - ha aggiunto -. Ha uno stipendio importante, non so quanti in Italia possano spendere. Lucca sta dimostrando ottime qualità. È un giocatore importante, non credo che il Pisa se ne priverà a gennaio. Sarà un nome top in estate”.