Agostini: “L’esperienza di Spalletti qualcosa in più per lo scudetto”

L'ex attaccante azzurro vota Napoli per la conquista del campionato, escludendo l'Inter

"Si equivalgono, ma l'esperienza di Spalletti in queste situazioni potrebbe dare qualcosa in più. A gennaio la Coppa d'Africa porterà via quattro giocatori al Napoli, quattro giocatori importanti per la sua ossatura. Il Milan perderà invece solo Kessié e Bannacer. Bisognerà vedere se il Milan sfrutterà questo vantaggio".