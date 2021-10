Agnelli sulla Super League: “Non mi voglio arrendere, serve un cambiamento”

Il presidente della Juve: "Merito abbandonato da quando la quarta di A ha più diritti di un campione di un altro campionato"

Questa mattina, all'Allianz Stadium, la Juve tiene la sua assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio del club bianconero. Lungo discorso introduttivo da parte del presidente Andrea Agnelli, che è tornato tra le altre cose a parlare del tema Super League. Affermando di voler continuare nella sua battaglia: "La nascita della Superlega, che si basava su raggiungimento di un accordo con UEFA e FIFA o sul riconoscimento di organizzare un torneo in competizione con quelli attuali, è stata la constatazione da parte di 12 club del fatto che le obsolete impalcature su cui si regge il calcio stanno rifiutando il cambiamento per una classe politica che non compete, decide e vuole incassare. Non mi voglio arrendere, il sistema ha bisogno di un cambiamento e la Juventus ne vuole fare parte. Ma solo attraverso il dialogo costruttivo si potrà arrivare a un risultato soddisfacente per tutti.