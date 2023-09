Nella diatriba Fifa-agenti interviene anche Ernesto Paolillo. L'ex a.d. dell'Inter ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

È giusto limitare i guadagni e il potere degli intermediari?

"La reputo una mossa giustissima perché i guadagni dei procuratori hanno raggiunto cifre iperboliche e sono in continua crescita".

Non reputa il tetto ai compensi una norma punitiva?

"Il discorso è più ampio perché le commissioni nel corso degli anni sono cresciute a dismisura e sono diventate così elevate da nascondere possibili comportamenti fraudolenti come “tangenti”, pagamenti illeciti o a chi è in conflitto di interessi".

Lei sta dalla parte della Fifa?

"Certo. Ha fatto una mossa doverosa perché è ora di fare chiarezza su un sottobosco che purtroppo esiste anche nello sport e lucra su queste commissioni".

Anche quando lei era dirigente dell’Inter gli agenti avevano tanto potere?

"Non come adesso… Le società si sono adeguate a comportamenti in alcuni casi troppo sfacciati e nessuno ha il coraggio di denunciare in Lega o in Federazione quando ci sono dei “ricatti”".