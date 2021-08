Agcom: “Prosegue monitoraggio su Dazn, pronti interventi d’urgenza”

Si è riunito in giornata il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il Consiglio di Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si è riunito quest'oggi per occuparsi della trasmissione dei match di Serie A sulla piattaforma Dazn.

"Come si ricorderà lo scorso 24 giugno l’Autorità aveva adottato un atto di indirizzo richiamando tutti gli operatori alla necessità di evitare, in occasione della trasmissione delle partite di calcio, un sovraccarico della rete, tale da bloccare o comunque da rallentare il traffico dei dati da parte della generalità degli utenti, anche compromettendo lo svolgimento di servizi essenziali - si legge in una nota -. A seguito di quell’atto di indirizzo, Dazn ha realizzato una serie di infrastrutture che ad oggi hanno contribuito ad evitare la congestione della Rete. Con ciò, peraltro, la piattaforma ha accettato l’indirizzo e la vigilanza dell’Autorità".