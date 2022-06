Intervistato a margine del Memorial Daniel Guerini presso il centro sportivo della Spes Montesacro, Matteo Materazzi, agente di Felipe Caicedo, ha parlato dell'ultima annata non proprio indimenticabile del 33enne attaccante ecuadoriano. "Come mi spiego che alla Lazio era protagonista, ma non lo è stato nell'Inter e nel Genoa? A Milano c'erano altri 4 attaccanti molto forti, Sanchez, Lautaro, Dzeko e Correa. Quando è arrivato doveva sicuramente fare il protagonista poiché sia Sanchez che Correa non stavano bene, poi alla fine si è fatto male anche lui e la sfortuna l'ha portato a giocare poco. Sono sicuro che Felipe farà benissimo ovunque andrà, se resterà a Genova o se andrà da un'altra parte", l'analisi di Materazzi.