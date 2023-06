Avrebbe dovuto essere uno dei tanti commentatori d'eccezione della finale di Champions League per TNT Sports; ma invece, a Istanbul non vi è stata traccia alcuna di Adriano. L'ex attaccante nerazzurro, infatti, non si è presentato nella città turca, nonostante tutto fosse organizzato per il meglio per vederlo assistere alla sfida tra Manchester City e Inter. La stampa brasiliana ha ricostruito le sue ultime ore: sembra che l'ex Imperatore sia sparito nella notte di Rio de Janeiro dopo aver partecipato a una mega festa il giorno prima della partenza. Al momento, nessuno sa dove sia poi andato. Forse a casa, ma in quel caso non si è mai alzato per onorare l’impegno preso.

E non ha neanche risposto al telefono e al campanello di casa. O forse è finito a casa di qualcun altro.