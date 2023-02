Adriano Leite Ribeiro compie oggi 41 anni e l'Inter omaggia il suo "Imperatore" sui propri canali ufficiali. "Non ci scorderemo mai quella punizione. E quei gol che ci hanno fatto innamorare. Buon compleanno, Adriano", si legge sui profili. Il riferimento è ovviamente al primo gol in nerazzurro del brasiliano in un'amichevole contro il Real Madrid, seguita da tante altre perle.