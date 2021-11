Adeyemi, testa al Salisburgo: “Il bianco e il rosso ora mi stanno molto bene”

L'attaccante oggetto del desiderio di mezza Europa: "Voglio raggiungere i nostri obiettivi con questo club"

Karim Adeyemi non vuole farsi distrarre dalle voci insistenti sul suo futuro. Intervistato da Sky Sports Austria al termine del match tra Salisburgo e l'Austria Vienna deciso da un suo gol, l'attaccante nazionale tedesco fa capire di essere concentrato unicamente sulla sua squadra: "La mia testa è qui a Salisburgo. Voglio raggiungere i nostri obiettivi con il Salisburgo, questo è tutto ciò che conta per me. In questo momento, il bianco e il rosso mi stanno molto bene".