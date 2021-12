Adeyemi ammette: “Voglio un top club nella prossima tappa della mia carriera”

L'attaccante tedesco che piace anche all'Inter: "Ho lo stesso obiettivo di Haaland"

Giocatore più votato dai lettori di Tuttosport per il premio Golden Boy 2021, Karim Adeyemi, promettente attaccante del Salisburgo seguito anche dall'Inter, ha confessato ai colleghi del quotidiano torinese quale è il suo sogno nel cassetto: "Negli ultimi anni parecchi giovani sono maturati a Salisburgo per poi approdare nei migliori club internazionali. Penso a Erling Haaland, ma anche a Sadio Mané e Naby Keita del Liverpool. O Dominik Szoboszlai, trasferitosi al Lipsia. Ovviamente, anche io ho questo obiettivo: vorrei che la prossima tappa della mia carriera fosse in un top club", ha ammesso il giovane tedesco.