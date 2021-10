Addio anche all’altro murale con Lukaku: cancellato il faccia a faccia con Ibra

Cancellato il murale del faccia a faccia tra giganti di Inter e Milan: al suo posto, spazio al cinema

Ancora un addio pronunciato dagli interisti nei confronti di Romelu Lukaku, l'attaccante belga che per due anni ha entusiasmato e infiammato i supporters della Beneamata fino allo scorso 9 agosto, quando il bomber numero 9 è volato da Linate con direzione Londra scatenando delusione e rabbia. Dopo il primo murale di Big Rom, in prossimità dell'ingresso in Curva Nord, preso di mira immediatamente dopo l'addio, anche l'altro murale ritraente Lukaku nei pressi di San Siro è stato 'cancellato'.