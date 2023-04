È morto Carlo Porceddu, all'età di 85 anni, 47 dei quali trascorsi nelle vesti dirigente della FIGC. È stato prima capo dell'ufficio indagini, poi responsabile per la Sicurezza ai Mondiali di 'Italia ’90', in seguito anche Procuratore Federale, fino al 2001. Ha fatto parte della Commissione d’Appello Federale ed è stato molto attivo come militante politico in Sardegna.