Adani: “Via i migliori dalla A, la Nazionale ci ha dimostrato una cosa”

L'analisi dell'ex difensore in concomitanza con la prima di campionato

Daniele Adani ha pubblicato un lungo video su Instagram in occasione della prima giornata di campionato. L'ex difensore, oggi commentatore tv, sottolinea come la Serie A abbia perso il miglior portiere, Donnarumma, un difensore come Romero e un centrocampista come De Paul. "Va via anche il miglior attaccante nel biennio, Lukaku, e l'allenatore che ha vinto lo scudetto, che ha trasformato l'Inter portandola alla vittoria in campionato, cioè Conte - dice - Sicuramente è un torneo depotenziato, ma ogni volta che si ricomincia l'emozione è forte. Il Paese respira, si anima col calcio, è una religione. Anche se nell'ultimo periodo un po' di interesse è scemato noi sentiamo nell'anima il trasporto. A fronte di tante perdite ci sono dei grandi ritorni, quattro allenatori che tornano a darsi battaglia: Sarri, Spalletti, Allegri e Mourinho infiammeranno i tifosi e i dibattiti e saranno protagonisti. Possiamo essere ottimisti perché in estate abbiamo avuto la dimostrazione che non i migliori giocatori ma la miglior squadra, la nostra Nazionale, può stupire il mondo e trovare i consenti di tutti".