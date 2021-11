Adani: “Playoff Mondiali, FIGC e squadre devono sostenere Mancini”

L'ex difensore dell'Inter: "Se Mancini avrà i giocatori solo per tre giorni è difficile possa fare le cose di questa estate"

In vista del delicatissimo playoff per la qualificazione ai Mondiali di fine marzo, Daniele Adani, ospite nel salotto virtuale della BoboTV, mette in evidenza il problema del poco tempo a disposizione di Roberto Mancini per preparare i due match: "Ci sarà la volontà da parte di tutti, Federazione e club, di sostenere davvero Mancini? Se avrà i giocatori tre giorni sarà difficile che faccia quello che è stato fatto la scorsa estate. Se c'è una settimana senza turni di coppe o campionato e Mancini chiede gli attaccanti, ad esempio, per provare cose o vedere delle situazioni, rischiamo davvero tanto a marzo. Anche Joao Pedro vuoi farlo allenare con l'Italia almeno tre volte? In situazioni come queste il bene dei club deve andare un attimo in secondo piano".