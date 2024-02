Daniele Adani torna ad attaccare Massimiliano Allegri dopo il quarto stop di fila dei bianconeri, oggi fermati per 2-2 dall'Hellas Verona. L'opinionista oggi si mostra con un pollo allo spiedo e punge: "Questo pollo assieme alle patatine è costato sui 15 euro, più della somma dei cartellini di Thuram, Mkhitaryan e Calhanoglu", mostrando poi la sua maglietta in cui risolleva per l'ennesima volta il tema del servilismo. E in chiusura il solito slogan: "W il football".