Adani: “Mi ha colpito tanto la combinazione Bastoni-Perisic, non si vede spesso”

Nel corso della consueta puntata della ‘Bobo TV’ su Twitch, Daniele Adani analizza così il momento dell’Inter alla luce del successo contro la Lazio: "Mi è piaciuto molto lo scambio tra Bastoni e Perisic, questa Inter è dirompente e tutti possono andare ad attaccare. Questo modo di uscire con uno dei difensori secondo me è da sottolineare perché non ci sono molte squadre che lo fanno, questa combinazione tra il terzo e il quinto è una cosa che non ho quasi mai visto, è un’intesa che è venuta fuori col tempo. Merito ai giocatori ma anche all’allenatore. Ieri non c’era Calhanoglu, quindi qualcosa poteva cambiare, ma quella combinazione mi ha preso l’occhio perché è una cosa che non vedi spesso. Sullo sviluppo del gioco Inzaghi ha dato tanto in più, ora alcune combinazioni vengono naturali”.