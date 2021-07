Adani: “Mancini ha salvato il calcio italiano. È cambiata tutta la prospettiva”

L'intervista al Corriere della Sera

"Mancini ha salvato il calcio italiano. È l’uomo che ha indirizzato definitivamente il nostro movimento, è il tecnico della svolta. Prima della bacheca, ha riempito il cuore degli italiani. Vi ricordate da dove partivamo? È cambiata tutta la prospettiva. Il mondo si è accorto che anche l’Italia sa vincere giocando bene. Abbiamo nei secoli esportato l’idea di bellezza in tutto il pianeta, non si capisce perché non dovremmo farlo nel calcio...". Daniele Adani commenta così al Corriere della Sera quanto fatto dal ct nel corso del suo attuale mandato.

Il commentatore tecnico ed ex difensore nerazzurro è anche un grande amico del selezionatore. "Al di là del tecnico, Mancini uomo è un fuoriclasse. Sul campo, poi, ha cercato solo qualità e proposta. Non a caso Jorginho è stato l’elemento chiave, e proprio in nome della tecnica Roberto ha aspettato Verratti fino all’ultimo. Non ha poi mai avuto paura di imporre giocatori del Sassuolo: ne ha convocati tre, cosa mai vista. E non è andato dietro alle solite parole vuote del blocco di una squadra o di un’altra: ha scelto uomini veri, qualità e proposta, a prescindere che arrivassero da Gasperini, Juric, Sarri, Conte, De Zerbi o Gattuso".