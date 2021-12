Adani: “Liverpool gruppo che scende di poco dalla perfezione”

L'analisi dell'opinionista tecnico

Impresa impossibile? Opinioni e discussioni che si rincorrono con in sottofondo la musica della Champions League. Di sicuro la gara contro il Liverpool ha in sé la variabile della Coppa d'Africa, la cui disputa naviga ancora nell'incertezza del momento storico che ormai tutto il mondo vive da inizio 2020. Intanto, sull'argomento è intervenuto pure Lele Adani, come sempre sulle frequenze della "Bobo Tv" su Twitch: "Io dico 70%-30% per il gioco dell'Inter. Il Liverpool per natura ti fa male, l'Inter riuscirà a metterli in difficoltà? I mezzi li ha per fare il suo, ma non penso che basterà. Con Liverpool, Bayern e City scendi poco dalla perfezione".