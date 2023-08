Lele Adani analizza le stupende performance di Lautaro Martinez alla Domenica Sportiva, in onda su Rai 2: "Non è un centravanti, ma sa muoversi in ogni modo. I quasi trenta gol stagionali dell’anno scorso sono il salto della sua carriera, perché è uno che fa gioco e crea spazi. Lui e Osimhen sono fra i giocatori più richiesti al mondo.

Lautaro Martinez non è solo quest’estate che ha rifiutato il trasferimento, ogni anno può andare in grandi squadre. E ogni anno è sempre migliorato: è un grande leader, gioca con un senso d’appartenenza invidiabile. Si vede che gioca con tanta passione, secondo me è d’esempio: è trascinante".