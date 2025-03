Il pareggio dell'Inter a Napoli non ha modificato gli equilibri in seno alla vetta della classifica. Lele Adani, presente sulle frequenze di Viva el Futbol, ha parlato del momento dei nerazzurri: "Conte ha modificato il sistema di gioco nel corso della stagione. Meritava di vincere sabato: l'Inter nel secondo tempo ha fatto 0,02 di expected goals, non si è mai presentata in area, non ha mai tirato. L'Inter ha finito la partita con Lautaro, Frattesi, Correa, Zielinski, Dumfries e De Vrij. Il Napoli ha fatto calcio, pareggiando con Billing. Personalmente lo dico: la prova del Napoli mi ha impressionato, giocando con pressione, sviluppo e occasioni. Se fosse durata sei minuti in più, non so come sarebbe finita", ha detto.