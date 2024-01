"Onestamente, quando è applicata e concentrata, l'Inter parte quasi sempre con almeno un gol di vantaggio. Che poi si conquista sul campo, se rimane centrata". Così Lele Adani, nell'analizzare durante la 'Domenica Sportiva' la stagione dei nerazzurri, sempre solidi al comando dopo la rotonda vittoria sul campo del Monza di sabato sera.

L'ex difensore, poi, si concentra su un singolo, raccontando la sua metamorfosi tattica: "Si sta vedendo la versione migliore di Calhanoglu in assoluto, interpreta il ruolo in maniera supermoderna. Ad esempio, ora fa interventi difensivi che un anno fa non faceva: ora ha il 60% dei duelli vinti, +23% rispetto alla passata stagione".