Ospite come di conseueto negli studi di '90esimo minuto' su Rai 2, Lele Adani cita il film "Il buono, il brutto e il cattivo" di Sergio Leone nella sua tripla di giornata. E se da una parte il Napoli è il "buono" e Pogba è il "cattivo esempio", l'Inter fa la parte del "brutto" perché perde a La Spezia: "Potrebbe riguardare il discorso solo in trasferta, visto che l'Inter ha una media di sconfitte e gol subiti altissima fuori casa - spiega l'ex difensore -, in realtà ha perso otto partite in campionato.