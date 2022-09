Dagli studi di '90° Minuto', Daniele Adani, analizzando la sconfitta di Udine dell'Inter, si sofferma in particolare sulle difficoltà del terzetto difensivo che ha incassato nove gol nelle ultime tre trasferte: "Non sono solo loro tre, ora ci sono anche Federico Dimarco e Francesco Acerbi, oltre a Danilo D'Ambrosio. Ma è ovvio che Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni siano i titolari e sono in difficoltà, però l'Inter è in difficoltà perché è poco creativa e poco ispirata in tutte le zone del campo e sta poco bene fisicamente. A volte si dà troppo peso quando fa delle cose buone, ad esempio per me la vittoria in Champions League contro il Viktoria Plzen è stata una vittoria con una prestazione modesta. Bisogna dare il giusto peso, perché se non analizzi bene poi arrivano questi risultati. L'Inter ha meritato di perdere secondo me".