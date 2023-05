Intervenuto nel corso della Bobo TV, Daniele Adani analizza così la vittoria ottenuta dall'Inter contro la Lazio: "L'Inter è una squadra che ha recuperato il suo centravanti, ha delle alternative in mezzo e in difesa. Ha dominato contro la Lazio e per questo è normale essere esigenti perché queste partite deve farle più spesso. La gara di San Siro sì che è stata uno spot per il calcio, si affrontavano la seconda in classifica e un'Inter che aveva bisogno di punti, con uno stadio pieno.

Lukaku? Ieri era una partita da dentro fuori e ha tirato fuori due assist importantissimi, secondo me bisogna farlo giocare per aiutarlo a tornare nella condizione migliore. Anche perché ora l'Inter avrà un calendario incredibile".