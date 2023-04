"L'Inter è questa, deve essere questa. Se gioca così in casa del Benfica, può replicarlo anche in campionato. Non a caso parliamo sempre di superficialità". Lo dice Daniele Adani alla BoboTV .

"Poteva vincere anche con più gol di scarto. I nerazzurri sono stati perfetti nelle due aree come dovevano essere - aggiunge l'ex difensore -. Ha giocato con la mentalità di andare a fare gol. Col Porto erano stati bravi e fortunati; a Lisbona solo bravi. Il Benfica ha fatto la sua partita, per cui totale merito dell'Inter per com'è andata. Non è una squadra di dribblatori, ma è una squadra di passatori: difficile togliergli la palla se comincia a scandire il ritmo, magari alternando la costruzione. Ha palleggio, usa ampiezza, quando ha bisogno la profondità e recupera palla anche in alto: se si applica, l'Inter può competere. Anzi, deve competere. Zero gol subiti dopo i gironi: è anche solida. All'appello, in campionato, mancano i gol. Ma la campagna europea è ottima".