Adani: “Inzaghi in controllo con le rotazioni, i croati al centro del progetto”

Intervenuto come di consueto negli studi di ‘90° Minuto’, l’opinionista Lele Adani analizza così la prestazione offerta ieri dall’Inter sul campo del Venezia: “In generale l’Inter è sempre più in controllo, sicura e dentro alle rotazioni della squadra. Inzaghi ha il controllo della situazione, cambiano i giocatori ma non i risultati, non concede nulla dietro e davanti ottiene Dzeko da tutti. I due croati Perisic e Brozovic sono totalmente dentro al progetto. È la squadra che ha calciato di più in Champions League, sta facendo molto bene e in campionato è a ridosso delle prime”.