Daniele Adani parla dagli studi de La Domenica Sportiva della lotta scudetto. L'ex difensore vede nel Napoli una protagonista fino al termine del campionato. "Il Napoli reggerà e se così sarà, è anche probabilmente per merito di un gol che tiene l'Inter a un'incollatura, segnato da Billing. Un giocatore che non conosceva nessuno, se non chi segue il calcio internazionale. Conte è riuscito a mettere dentro Billing in Napoli-Inter. Un po' di differenza la mette Conte".

Quanto all'Inter, questa è l'analisi della gara col Monza secondo Adani. "Bastoni ha cominciato da quinto, poi Inzaghi ha rivisto la cosa mettendo Carlos Augusto. L'Inter era più a suo agio, ma quando si fa male Zielinski non entra Frattesi. Entra Correa. La palla gira negli ultimi trenta metri e prima o poi entra".