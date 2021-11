Adani: “Inter, gioco senza difetti: in settimana ha confermato il percorso di crescita”

L'ex difensore durante la Bobo Tv: "Rimane solida ma non difende passivamente"

"L'Inter è una squadra che gioca senza difetti, le rotazioni che fa Inzaghi sono tutte giuste. Rimane solida ma non difende passivamente". Lo ha detto Lele Adani, nel consueto appuntamento del lunedì con la Bobo Tv. "In questa settimana si è completato un percorso di crescita, l'Inter ha confermato di poter lottare per lo scudetto. E in Champions è quella che e ha calciato più di tutte in porta in Champions nelle prime 5 giornate, sopra anche al City, per esempio", aggiunge l'ex difensore. Prima di parlare dell'importanza di tre giocatori su tutti: "Va sottolineata la centralità di Brozovic, poi Perisic fa la differenza. E Calhanoglu ha dimostrato di essere al livello dei centrocampisti titolari nell'ultimo mese, da Inter-Juve in poi".