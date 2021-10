Adani: “Sanchez super giocatore, l’assist per D’Ambrosio vale il biglietto”

L'ex interista Lele Adani incensa il cileno: "È un super giocatore, l'assist vale il prezzo del biglietto"

Tornato dal primo minuto, Alexis Sanchez nella gara contro l'Empoli "ha dimostrato che in questa Inter può dire la sua" per citare Massimiliano Farris in conferenza stampa post-gara. A sottolineare ulteriormente le doti del cileno è l'ex interista, oggi commentatore a 'Novantesimo Minuto', Lele Adani: "Alexis è un super giocatore, con lui e senza Dzeko chiaramente cambia il modo di attaccare dell'Inter, diventano due piccoli che si scambiano la posizione. La palla di Sanchez per D'Ambrosio vale il prezzo del biglietto, è qualità pura in poco spazio, un tocco di classe assoluta. L'Inter ha dimostrato di saper giocare bene anche con gli attaccanti piccoli, anche se chiaramente dal 53esimo con l'espulsione di Ricci la partita è cambiata", ha detto.